WIEN (dpa) - In Österreich hat formal die Sondersitzung des Parlaments begonnen, in der sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einem oder zwei Misstrauensanträgen stellen muss. Zu Beginn wurde eine «Dringliche Anfrage» der SPÖ an die Regierung gestellt. Danach wurde die Sitzung aus Gründen der Geschäftsordnung für drei Stunden unterbrochen.

Die Debatte über die Regierungskrise und die Misstrauensanträge ist ab 13 Uhr geplant. Zuerst wird im Laufe des Nachmittags oder Abends über den Antrag der SPÖ abgestimmt. Die Sozialdemokraten wollen der gesamten Regierung das Misstrauen aussprechen. Sollte sich dafür keine Mehrheit finden, kommt noch der Antrag der Liste Jetzt zur Abstimmung, der sich nur gegen den Bundeskanzler richtet.

Die SPÖ will eine reine Expertenregierung bis zur geplanten Neuwahl im September eingesetzt sehen. Das aktuelle Übergangskabinett von Kurz sei eine ÖVP-Alleinregierung, kritisierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Der Misstrauensantrag ist eine der spektakulären Etappen in der österreichischen Regierungskrise, die am 17. Mai mit dem Skandal-Video von Ibiza ihren Anfang nahm. Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ist in dem Beitrag beim Gespräch über möglicherweise illegale Parteispenden zu sehen. Auf die Veröffentlichung der Videoausschnitte durch «Spiegel» und «Süddeutsche Zeitung» folgten der Rücktritt Straches von allen politischen Ämtern und das Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition.