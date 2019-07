Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

PATTAYA: Van-Fahrer dürfen künftig zwar weiterhin Passagiere am Hafen Bali Hai absetzen, nicht aber ihr Fahrzeug dort parken.

Das hat die Stadtverwaltung nach den jüngsten handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Van-Fahrern um Fahrgäste entschieden. Der stellvertretende Bürgermeister Ronakij Ekasing sagte, öffentliche Vans dürften ab sofort nicht mehr am Hafen auf Kunden warten. Er kündigte zudem für Vans an weiteren Standorten neue Regeln an. Van-Fahrer hatten bisher am Hafen Bali Hai auf von der Pattaya vorgelagerten Insel Larn zurückkommende Ausflügler gewartet. Dabei war es immer wieder zu heftigen Streitereien um Fahrgäste gekommen, auch mit Bahtbus- und Taxifahrern.