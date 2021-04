Von: Björn Jahner | 16.04.21

PATTAYA: Pattayas Bürgermeister Son­thaya Khunpluem informierte Mitte März die Presse über die Planungsfortschritte für den Bau eines Parkhauses auf dem Gelände der öffentlichen Parkanlage Lan Pho in Naklua als Teil der Entwicklung des benachbarten Fischmarktes zu einer neuen Touristenattraktion.

​Der Fischmarkt soll unter anderem mit einem Markt für Souvenirs und lokale Produkte erweitert werden. Gemäß Khun Sonthaya wurde die Bevölkerung bei der Projektplanung von Anfang an mit einbezogen. Da es seitens der betroffenen Anwohnerschaft keine Einwände gegen den geplanten Parkhausbau gab, erhielt die Stadt Pattaya die Zustimmung, die nächsten Schritte für die Umsetzung des Projekts einzuleiten. Laut Khun Sonthaya wird die Stadt Pattaya zunächst den Bauvertrag mit der USK Pattaya Construction Development Company Limited als Auftragnehmer schließen. Der Bau muss gemäß Vertrag Ende 2022 abgeschlossen werden. Das Parkhaus wird fünf Stockwerke umfassen und soll täglich von mehr als 2.000 Autos genutzt werden. In den ersten zwei Stockwerken sind auch Parkplätze für Motorräder vorgesehen, so Khun Sonthaya. Der Bürgermeister fügte hinzu, dass sich das Parkhaus durch Begrünung harmonisch in die Umgebung einfügen wird.