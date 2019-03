Von: Björn Jahner | 17.03.19

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat die neue Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren an zwei Standorten im Stadtgebiet bekanntgegeben. Sie gilt für die Parkplätze am Lan-Pho-Park in Naklua und Dongtan Beach in Jomtien.

Die Höhe der Parkgebühren variiert je nach Fahrzeugart sowie Anzahl der Reifen. Nachfolgend werden in Klammern die Parkgebühren für die erste Stunde (Kurzparker) und jede weitere angefangene Stunde in Thai-Baht aufgeführt:

Motorrad mit 2 Reifen (5 / 10)

PKW mit 4 Reifen (10 / 20)

LKW mit 6 Reifen (20 / 30)

Bus mit 8 Reifen (30 / 40)

LKW mit 10 Reifen (40 / 60)

LKW mit mehr als 10 Reifen (50 / 80)

Weitere Auskünfte erteilt das Finanzamt Pattaya unter der Telefonnummer 038-253.100 (ext. 4069).