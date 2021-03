Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.21

An der Strandpromenade geparkte Fahrzeuge an einem Sonntagmittag im März dieses Jahres. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Erlaubnis, auf der rechten Spur der Beach Road zu parken, hat den Händlern in Südpattaya weitere inländische Touristen gebracht. Sie können ihr Fahrzeug direkt an der Strandpromenade abstellen und sind nach wenigen Schritten am Strand.

Das Parken auf der rechten Fahrspur ist rund um die Uhr erlaubt. Bürgermeister Sonthaya Khunpluem lobte jetzt die weitsichtige Entscheidung seiner Verwaltung. Als Folge wurde die rot-weiße Farbe an den Bordsteinen, die ein absolutes Halteverbot für Fahrzeuge signalisiert, überstrichen. Die Stadt ist weiter auf der Suche nach Freiräumen, um in der Innenstadt zusätzliche Abstellplätze auszuweisen.