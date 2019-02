PARIS (dpa) - Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly hat davor gewarnt, die kurdischen Kräfte nach dem Truppenabzug der USA in Syrien im Stich zu lassen.



«Durch die Ankündigung des amerikanischen Rückzugs sind die Karten neu gemischt worden», schrieb Parly in einem Gastbeitrag für die französische Zeitung «Le Parisien» (Sonntag). «Es ist unsere Pflicht, alles zu tun, um zu verhindern, dass die SDF (Syrischen Demokratischen Kräfte) die Opfer (dieser neuen Bedingungen) werden.» Der Westen verdanke den Kurden sehr viel.

In Syrien tobt der Kampf um die letzte verbliebene IS-Hochburg. Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben nach eigenen Angaben mehrere Hundert IS-Kämpfer im Ort Baghus an der Grenze zum Irak umzingelt. Sollte die Offensive erfolgreich sein, hätte der IS sein früheres Herrschaftsgebiet in Syrien und im Irak verloren.