PARIS/BAGDAD (dpa) - Frankreich hat Todesurteile gegen drei mutmaßliche IS-Kämpfer aus Frankreich im Irak verurteilt. Frankreich respektiere zwar die Souveränität der irakischen Behörden, sei aber grundsätzlich gegen die Todesstrafe, teilte das Außenministerium am Montag mit. Den Angaben nach wird den drei Franzosen vorgeworfen, Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat zu sein.

«Die Position Frankreichs (...) ist, dass im Irak inhaftierte Erwachsene von der irakischen Justiz vor Gericht gestellt werden müssen, sobald diese sich für zuständig erklärt», heißt es weiter. Die Franzosen würden nun konsularischen Schutz genießen und könnten 30 Tage lang gegen das Urteil Berufung einlegen.

Frankreich spricht sich im Umgang mit ausländischen IS-Kämpfern dafür aus, die Kämpfer mit französischem Pass in der Region vor Gericht zu stellen. Ähnlich sehen das Deutschland und andere EU-Länder - sie stehen einer Rücknahme äußerst skeptisch gegenüber. US-Präsident Donald Trump hatte Deutschland und andere europäische Staaten Anfang des Jahres dazu aufgerufen, in Syrien gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen.

«Wenn mehrere Staaten einen Strafverfolgungsanspruch haben, sollten die Gerichtsverfahren dort durchgeführt werden, wo die IS-Kämpfer jetzt in Gewahrsam oder in Haft sind - also zum Beispiel im Irak», hatte der deutsche Innenminister Horst Seehofer beim G7-Innenministertreffen im April in Paris betont. Man müsste allerdings politisch darauf hinwirken, dass ihnen dort nicht die Todesstrafe droht, so der Minister. Er sprach sich damals für ein internationales Sondergericht aus.