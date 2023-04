Paramilitärische Gruppen und private Sicherheitsunternehmen

Plakat mit der Aufschrift "Join the PMC Wagner" (Treten Sie dem PMC Wagner bei) wirbt für das Militärunternehmen Wagner Group in einem Wohngebiet in Moskau. Foto: epa/Maxim Shipenkov

MOSKAU: Wie die russische Gruppe Wagner im Ukraine-Krieg agieren weltweit in Konflikten Truppen und Firmen, die teilweise unabhängig von der staatlichen Armeeführung operieren. Mit dem Einsatz solcher Söldner wollen sich die offiziellen Streitkräfte bei bestimmten Aktionen nicht selbst die Hände schmutzig machen - geraten aber auch durchaus in Konflikt mit ihnen. Drei Beispiele:

RSF: Lange standen die berüchtigten Schnellen Einsatztruppen (Rapid Support Forces, RSF) eng mit dem sudanesischen Militär in Verbindung. Nach dem gemeinsamen Putsch von Streitkräften und RSF gegen Sudans Langzeitmachthaber Omar al-Baschir im April 2019 wurde RSF-Chef Mohammed Hamdan Daglo zum zweiten Mann im regierenden Militärrat hinter Oberbefehlshaber Abdel Fattah al-Burhan. Manche sahen in Daglo, meist Hemedti genannt, gar den eigentlich mächtigsten Mann des Landes. Sein Paramilitär soll nach verschiedenen Schätzungen zwischen 70.000 und 100.000 oder sogar bis zu 150.000 Kämpfer umfassen.

Die RSF gingen aus arabischen Reitermilizen hervor, die während des Darfur-Konflikts in den 2000er Jahren mit dem Segen des Regimes brutal gegen Volksgruppen in der westlichen Provinz vorgingen. Experten werfen den Truppen schwere Menschenrechtsverletzungen und Menschenschmuggel vor. An der rabiaten Unterdrückung der zivilen Opposition waren sie zuletzt auch beteiligt.

Jüngst allerdings eskaliert der Machtkampf zwischen Armee und RSF brutal. Zu gewalttätigen Spannungen führt, dass die RSF-Kämpfer im Zuge des geplanten Übergangs zu einer zivilen Regierung im Sudan in die regulären Streitkräfte eingegliedert werden sollen.

Blackwater: Das private US-Unternehmen, das nach Umstrukturierungen und Fusionen inzwischen unter dem Namen Constellis bekannt ist, ist eine der größten Sicherheitsfirmen der Welt. Nach eigenen Angaben von 2022 hat Constellis in 45 Ländern etwa 20.000 Mitarbeiter.

International bekannt wird Blackwater im Irak-Krieg, wo die Firma von 2003 an im Auftrag der US-Regierung operiert. Das Unternehmen sorgt damals immer wieder für Aufsehen und Kritik: Mitarbeiter sollen etwa an Folter-Verhören in Geheimgefängnissen des US-Geheimdienstes CIA beteiligt gewesen sein. Auch mit Kinderprostitution, Vergewaltigung und Waffenhandel werden sie damals in Verbindung gebracht.

Nachdem im September 2007 Blackwater-Mitarbeiter mehr als ein Dutzend Zivilisten erschießen, wird der Firma im Irak die Lizenz entzogen. In den USA werden Jahre später vier Söldner zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Doch kurz vor Ende seiner Amtszeit begnadigt Ex-Präsident Donald Trump im Dezember 2020 die Männer.

Sadat Defense: Über die Aktivitäten des türkischen Privatunternehmens dringt nur wenig nach außen. Offiziell bietet es Beratung, Logistik und Trainings in Fragen von Militär und Sicherheit an. Die 2012 von einem Ex-Brigadegeneral gegründete Firma will der islamischen Welt helfen, einen «gebührenden Platz unter den Supermächten einzunehmen».

Es gibt Berichte internationaler Experten, dass Sadat etwa in Kampfgebieten in Syrien, Libyen oder Berg-Karabach im Einsatz und auch an der Niederschlagung des Putschversuchs gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016 beteiligt gewesen sei. Das Unternehmen bestreitet hingegen, ein Akteur der türkischen Politik zu sein. In Konfliktregionen will es sich nie aufgehalten haben und auch nicht über bewaffnete Truppen verfügen.

Kritiker werfen der Firma vor, für Erdogan verdeckte Operationen auszuführen. Für die Zeit nach der Präsidentenwahl im Mai 2023 sieht ein Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik die Gefahr, Sadat könne gegen Demonstrationen der türkischen Opposition eingesetzt werden.