Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

BANGKOK: Ein paraguayischer Tourist vergoss Tränen der Freude, als er Thailand und besonders einen Taxifahrer für dessen Ehrlichkeit lobte.

Der Urlauber hatte am Flughafen Don Mueang ein Taxi bestiegen und später eine Tasche in dem Fahrzeug vergessen. Der ehrliche Taxifahrer kontaktierte den Radiosender JS 100. Über die Touristenpolizei wurde der Ausländer ausfindig gemacht. Er freute sich riesig, dass er seine Tasche mit Reisepass, Kreditkarten, 955 US-Dollar und 772.000 Guarani im Gesamtwert von 30.000 Baht wiederbekommen hatte. Er schrieb an den Taxifahrer einen Brief und legte einen Tausend-Baht-Schein dazu. Er lobte die Thailänder für ihre Ehrlichkeit, und er sei glücklich, die Tasche wiederbekommen zu haben. Sein Pass sei das Wichtigste gewesen, aber jeden Cent seines Geldes zurückzubekommen sei ein fantastischer Bonus.