Papst will trotz Corona im März 2021 in den Irak

ROM: Wegen der Corona-Pandemie bleibt Papst Franziskus seit dem Frühjahr fast nur noch im Vatikan. Jetzt plant er eine Reise in den Irak. Es ist ein weiteres muslimisches Land auf seiner Liste.

Überraschende Ankündigung aus dem Vatikan: Papst Franziskus will im März des kommenden Jahres eine Reise in den Irak antreten. Er habe die Einladung aus Bagdad und der dortigen katholischen Kirche angenommen, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Montag mit. Die Reise in die seit Jahrzehnten von Terror und Gewalt geprägte Region ist für den 5. bis 8. März 2021 geplant. Stationen auf der Route sind demnach die irakische Hauptstadt Bagdad, die Ebene von Ur, die Stadt Erbil sowie Mossul und Karakosch. Allerdings hingen das Vorhaben und der Ablauf auch von der weltweiten Lage des «Gesundheitsnotstands» ab, erklärte der Vatikan weiter.

Nach Angaben des Medienportals «Vatican News» wäre es die erste Reise eines Papstes in den Irak überhaupt. In dem Land mit rund 39 Millionen Einwohnern gehören nur wenige Hunderttausend Menschen dem Christentum an. Wegen der Corona-Pandemie hatte Franziskus seine Reisen im Frühjahr 2020 zeitweise eingestellt. Er blieb hauptsächlich im Vatikan. Die Auslandsreise in den Irak ist damit die erste, die der Vatikan seitdem angekündigt hat. Innerhalb Italiens war der 83-Jährige bereits Anfang Oktober nach Assisi in der Region Umbrien gefahren.

Mit dem geplanten Besuch im Irak will das Oberhaupt der katholischen Kirche ein weiteres Mal ein muslimisch geprägtes Land der arabischen Welt besuchen. Bereits im Februar 2019 war Franziskus nach Abu Dhabi, in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, gereist. Dort hatte er unter anderem den Großimam der Al-Azhar-Moschee von Kairo, Ahmed al-Tajib, getroffen. Mit ihm hatte er das Dokument «Die Brüderlichkeit aller Menschen - Für ein friedliches Zusammenleben in der Welt» unterzeichnet. Es war der erste Besuch eines Papstes auf der Arabischen Halbinsel.

Die Lage im Irak ist weiterhin gefährlich. Zwar wurde der sogenannte Islamische Staat besiegt, jedoch stellt die Terrormiliz weiterhin eine Gefahr dar. Mossul etwa, das auch auf dem Reiseplan von Franziskus steht, wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes als besonders gefährliche Provinz eingestuft.