ROM (dpa) - Papst Franziskus hat nach der verheerenden Anschlagsserie mit Hunderten Toten und Verletzten in Sri Lanka Unterstützung für das Land gefordert und die Taten verurteilt.



«Ich bete für die zahlreichen Opfer und Verletzten und fordere alle dazu auf, nicht zu zögern, dieser lieben Nation all die notwendige Hilfe anzubieten», sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Ostermontag vor Gläubigen auf dem Petersplatz. «Ebenso hoffe ich, dass alle diese terroristischen Taten, (diese) unmenschlichen, unentschuldbaren Taten verurteilen.»

Der Inselstaat im Indischen Ozean war am Ostersonntag von mehreren Anschlägen erschüttert worden. Fast 300 Menschen wurden bei Explosionen in den Tod gerissen, Hunderte wurden verletzt. Katholische Kirchen, in denen Ostergottesdienste gefeiert worden waren, gehörten neben Luxushotels zu den Anschlagszielen.