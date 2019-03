ROM (dpa) - Papst Franziskus hat das Attentat auf Moscheebesucher in Neuseeland erneut verurteilt und zur Einheit aufgerufen.

«Zu dem Schmerz, der durch Kriege und Konflikte herbeigeführt wird, die nicht aufhören, die ganze Menschheit zu quälen, kommt in diesen Tagen der (Schmerz) der Opfer des fürchterlichen Attentats auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland hinzu», sagte das Katholiken-Oberhaupt am Sonntag vor Gläubigen auf dem Petersplatz. Der Papst bete für die Toten, Verletzten und deren Angehörige. «Ich bin unseren muslimischen Brüdern und der ganzen Gemeinschaft nah und erneuere meinen Ruf, sich im Gebet und mit Gesten des Friedens zu vereinigen, um Hass und Gewalt entgegenzuwirken.».