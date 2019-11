Von: Redaktion DER FARANG | 19.11.19

ROM (dpa) - Papst Franziskus hat vor seinem Japan-Besuch vor der Gefahr durch Atomwaffen gewarnt. «Euer Land ist sich der Leiden des Krieges sehr bewusst.



Gemeinsam mit Euch bete ich dafür, dass die destruktive Kraft der Atomwaffen nie wieder in der Geschichte der Menschheit entfesselt wird. Atomwaffen zu gebrauchen, ist unmoralisch», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in einer am Montag verbreiteten Videobotschaft.

Papst Franziskus reist am Dienstag zunächst nach Thailand. Vom 23. bis zum 26. November ist er dann in Japan. Außer Tokio besucht er auch Hiroshima und Nagasaki, die Orte der beiden amerikanischen Atombombenangriffe 1945.