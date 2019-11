Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.19

UDON THANI: In einer abgelegenen katholischen Schule in Thailand unterrichtet die 77-jährige Schwester Ana Rosa Sivori. Die katholische Nonne zählt die Tage, an denen sie ihren Cousin Papst Franziskus in Bangkok trifft.

Sie ist mit Jorge, wie sie den Papst nennt, zusammen in Argentinien aufgewachsen. Schwester Sivori, die seit mehr als 50 Jahren in Thailand lebt, wird vom 20. bis 23. November in Bangkok mit Papst Franziskus reisen. „Für mich ist es eine Freude, dass er kommt… Ich hätte nie gedacht, dass er nach Thailand kommt", sagte die Nonne der Nachrichtenagentur Reuters in einem Interview. „Ich freue mich für die Menschen. Ich möchte, dass die Menschen ihn sehen, ihm nahe sind."

Die Cousins, deren Großväter Brüder waren, sind in einer großen katholischen Familie in Argentinien aufgewachsen. Sivori trat der katholischen Mission bei, und ihre Berufung als Missionarin führte sie nach Thailand, wo sie seit 1966 lebt und an Schulen im ganzen Land arbeitete. Jetzt ist sie stellvertretende Schulleiterin an der St. Mary's School in der nordöstlichen Provinz Udon Thani, etwa 600 km von Bangkok entfernt. Die Cousins ​stehen sich näher, seit Jorge Mario Bergoglio 2013 Papst Franziskus wurde. Bei jeder Heimreise zu ihrer Familie nach Argentinien besucht Sivori zunächst den Vatikan in Italien. Das letzte Mal, dass sie sich sahen, war 2018. Sie wird den Papst bei dessen Besuch in Bangkok begleiten.