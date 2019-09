Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.19

MAPUTO (dpa) - Papst Franziskus hat die erste Etappe seiner Afrika-Reise erreicht, Mosambik. In der Hauptstadt Maputo erwartet ihn ein volles Programm - und Themen, die für ihn eine zentrale Rolle spielen.

Zum ersten Mal in seinem Pontifikat besucht Papst Franziskus Mosambik im Südosten Afrikas. Nach seiner Ankunft am Mittwochabend stehen am Donnerstag für das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Hauptstadt Maputo Treffen unter anderem mit Präsident Filipe Nyusi sowie Vertretern der Zivilgesellschaft, Diplomaten, Bischöfen und Jugendlichen an. In dem Land mit rund 30 Millionen Einwohner sind etwa ein Drittel katholisch.

Franziskus wurde am Flughafen von Maputo von Staatschef Nyusi mit einer feierlichen Zeremonie begrüßt. Eine Militärkapelle spielte Musik und Tänzer führten traditionelle Tänze zu Trommeln auf. Hunderte Menschen hatten sich am Straßenrand versammelt, um dem Pontifex zuzujubeln. Viele Frauen hatten ein traditionelles Tuch, ein Kapulana, mit einem Foto von Franziskus drauf umgebunden; einige trugen ein Kapulana von dem letzten Besuch eines Papstes nach Mosambik, Johannes Paul II, vor mehr als 30 Jahren.

Ein Thema der siebentägigen Reise von Franziskus nach Mosambik, Madagaskar und Mauritius ist der Klimawandel. Mosambik wurde in diesem Jahr von zwei Zyklonen verwüstet. Hilfsorganisationen wie Caritas warnen, dass die Lage für die Betroffenen weiter prekär ist. Auch der große Inselstaat Madagaskar vor der Küste Südostafrikas erlebt laut Weltbank im Durchschnitt drei Zyklone pro Jahr und das Urlaubsparadies Mauritius wird von Wirbelstürmen und steigendem Meeresspiegel bedroht.

Während des Fluges von Rom nach Maputo drückte Franziskus sein Mitgefühl für die Betroffenen des Hurrikan «Dorian» aus. «Diese armen Menschen haben ganz plötzlich, von einem Tag auf den nächsten, ihr Zuhause verloren, alles verloren, sogar ihre Leben», sagte der Papst dem Vatikan zufolge. Die nördlichen Inseln der Bahamas wurden von Sonntag bis Dienstag mit voller Wucht von dem Hurrikan getroffen, weite Inselteile wurden überschwemmt und Tausende Häuser schwer beschädigt oder zerstört.

Die Zerstörung der Umwelt hat der Papst zu einem zentralen Thema seines Pontifikats gemacht, dazu hatte er 2015 schon eine Enzyklika veröffentlicht. «Die Erwärmung, die durch den enormen Konsum einiger reicher Länder verursacht wird, hat Auswirkungen in den ärmsten Zonen der Erde, besonders in Afrika», schrieb er darin.

Außerdem wird Franziskus in Mosambik sicher das Thema Frieden ansprechen. Bereits in den 1990ern hatte die Kirche dabei geholfen, einen blutigen Bürgerkrieg in dem Land zu beenden. Vergangenen Monat hatten die Regierungspartei Frelimo und der einstigen Rebellengruppe, heutige Oppositionspartei Renamo dann erneut ein Friedensabkommen unterzeichnet. Im Oktober steht dort zudem eine Wahl an.