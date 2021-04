Papst Franziskus startet mit Messe in zweites Corona-Ostern

ROM: Papst Franziskus hat am Donnerstag im Petersdom eine Messe im Vorfeld der christlichen Feiern zu Karfreitag und Ostern geleitet. Das katholische Kirchenoberhaupt startete damit zum zweiten Mal in Folge in ein Osterfest, das wegen der Corona-Pandemie nur in eingeschränkter Form begangen werden kann. Bei dem Gottesdienst waren nur wenige Gläubige sowie eine Reihe von Bischöfen, Priestern und Nonnen dabei - insgesamt laut Teilnehmern rund 200 Menschen.

Für gläubige Christen ist Ostern das wichtigste religiöse Fest. Sie feiern dann - nach dem Gedenken an die Kreuzigung vom Karfreitag - die Auferstehung von Jesus Christus.

Bei der sogenannten Chrisammesse am Gründonnerstag wurden im Petersdom heilige Öle geweiht. Diese Öle werden in den katholischen Kirchengemeinden Roms im Laufe des Jahres für bestimmte Feste wie Taufen und Krankensalbungen verwendet.

Alle Papst-Gottesdienste der Kar- und Ostertage sind nur mit wenigen Gläubigen geplant. Die meisten Veranstaltungen finden im Petersdom statt und nicht etwa mit Pilgern an anderen Orten der Stadt.

Am Karfreitag wird Franziskus bei einem Gottesdienst an das Leiden und Sterben Christi erinnern. Der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum findet wie schon im vergangenen Jahr auf dem Petersplatz in sehr kleiner Form statt. Eine Andacht zur Osternacht wird der 84 Jahre alte Papst am Samstagabend im Petersdom feiern. Dann folgen am Sonntag die Ostermesse und der Segen «Urbi et orbi» («Für die Stadt und den Erdkreis»).

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Italien über Ostern besonders strenge Beschränkungen. Der Papst aus Argentinien und viele andere Bewohner des Vatikans sind gegen Corona geimpft.