Papst Franziskus betet im Neujahrsgruß besonders für den Jemen

ROM: Papst Franziskus hat trotz einer Erkrankung in einem Angelus-Gebet seinen Neujahrsgruß in die Welt gesendet. Außerdem rief er zur Solidarität mit den Menschen im Jemen auf, die besonders unter Gewalt und Krieg zu leiden hätten. Das 84-jährige katholische Kirchenoberhaupt sprach das kurze Gebet am Freitag aus Corona-Schutzgründen ohne Anwesenheit von Pilgern in der Bibliothek des Apostolischen Palastes. Sein Auftritt wurde unter anderem im Internet übertragen. Am Vortag hatte der Vatikan mitgeteilt, dass Franziskus zwei längere Termine wegen Ischias-Schmerzen streichen musste.

Eigentlich hatte Franziskus am Silvestertag ein Abendgebet im Petersdom leiten wollen. Bei diesem Termin und bei einer Messe am Freitagmorgen ließ er sich aber von Kardinälen vertreten. Am Neujahrstag verlas Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin den Predigttext des Papstes zum Jahresbeginn 2021.

Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen waren die kirchlichen Feiern zum Jahreswechsel stark eingeschränkt worden. Der Petersplatz blieb am Freitag verregnet und leer. Häufig spricht der Papst sein Angelus-Gebet an einem Fenster über dem Platz vor Gläubigen.

Am Freitag betete Franziskus - wie auch schon zu Weihnachten - vor einem Stehpult in der Bibliothek. Eine Erkrankung ließ sich der Papst aus Argentinien nicht anmerken. Er warb für mehr Frieden in der Welt. Dieser Wunsch gelte besonders für die «geplagte Bevölkerung» im Jemen. Er denke intensiv an die notleidenden Kinder dort.

Der Vatikan hatte am Donnerstag von einer schmerzhaften Ischias-Erkrankung des Papstes gesprochen. Dabei handelt es sich um verschiedene Beschwerden, die in der Regel vom Ischias-Nerv ausgehen. Dieser kann zum Beispiel eingeklemmt oder entzündet sein. Die Schmerzen können sich vom Rücken bis ins Bein ziehen.