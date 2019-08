Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.19

BANGKOK: Papst Franziskus wird voraussichtlich im November vor einem bereits angekündigten Besuch in Japan eine offizielle Reise nach Thailand antreten und damit der erste Papst in beiden Ländern seit fast vier Jahrzehnten sein, heißt es aus vatikanischen Quellen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters, soll die Thailand-Reise bald offiziell angekündigt werden. Der verstorbene Papst Johannes Paul besuchte 1981 Japan und 1984 Thailand. Die Reise in die beiden Länder, in denen die Katholiken eine winzige Minderheit sind und weniger als ein halbes Prozent der Bevölkerung ausmachen, wird voraussichtlich etwa sieben Tage dauern und um den 20. November beginnen. Thailand ist überwiegend buddhistisch und Japan ist überwiegend buddhistisch und schintoistisch. Die Reise ist Teil der Bemühungen von Franziskus, den Dialog mit anderen Religionen zu intensivieren, um den Weltfrieden zu fördern. Die Reise nach Thailand fällt mit dem 350. Jahrestag der Gründung der „Mission de Siam" durch Papst Clemens IX. zusammen, um die Missionen in Siam, dem früheren Namen Thailands, zu überwachen.