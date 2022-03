Papst Franziskus bereist im Juli DR Kongo und Südsudan

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.22

ROM: Papst Franziskus reist im Sommer für knapp eine Woche nach Afrika. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fliegt am 2. Juli zunächst in die Demokratische Republik Kongo, wie der Heilige Stuhl in Rom am Donnerstag mitteilte. Dort will der Pontifex die Hauptstadt Kinshasa und die östliche Stadt Goma in der Krisenregion Nord Kivu besuchen. Am 5. Juli geht es weiter in den Südsudan und in die Hauptstadt Juba, ehe am 7. Juli die Heimreise ansteht. Die weiteren Details der Reise werden noch ausgearbeitet, hieß es.

Der Vatikan plant schon seit Jahren eine Reise in die beiden Staaten in Afrika. Im vorigen Dezember hatte Kurienerzbischof Paul Richard Gallagher - als Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten so etwas wie der Außenminister im Kirchenstaat - den bitterarmen und von jahrelangen, blutigen Konflikten gezeichneten Südsudan besucht.

Franziskus wird im zweiten Teil seiner Reise im Südsudan von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury und sogenannten Primas der anglikanischen Kirche, sowie Jim Wallace, dem Moderator der Kirche von Schottland, begleitet. Das bestätigte das Büros Welbys auf Anfrage. Die Bischöfe in dem afrikanischen Land hatten schon vor Jahren die drei Geistlichen gemeinsam zu einem Besuch eingeladen.

Wegen der gefährlichen Situation in dem Land, das 2011 unabhängig wurde und von 2013 bis 2018 einen Bürgerkrieg erlebte, musste die Reise immer wieder verschoben werden. 2018 sorgte Papst Franziskus für Aufsehen, als er die politischen Rivalen des Landes - darunter war auch der derzeitige Präsident Salva Kiir Mayardit - zusammen mit Welby für spirituelle Gespräche in den Vatikan einlud, sie emotional um Frieden in dem Land bat, sich hinkniete und ihnen die Füße küsste.

Als erste Apostolische Reise des Papstes steht in einem Monat (2./3. April) ein zweitägiger Trip nach Malta auf dem Programm.