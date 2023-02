Foto: The Nation

LOPBURI: Zwei Militäroffiziere starben, als ihr leichter Scorpion-Spähpanzer am Dienstagmorgen (14. Februar 2023) bei Übungen in einer Armeekaserne in Lopburi umkippte.

Der Panzer kippte um, als er in einer scharfen Kurve einem Militärlastwagen ausweichen wollte und gegen einen Hügel prallte.

Zwei der drei Offiziere in dem Panzer, ein Oberfeldwebel erster Klasse und ein Armeekadett, erlagen ihren Verletzungen, nachdem sie ins Ananda Mahidol Hospital gebracht worden waren.

Die Übungen wurden von der 2. Kavalleriedivision der Königlichen Garde abgehalten und sollten die Effizienz der Katastrophenvorbeugung und -bekämpfung erhöhen.