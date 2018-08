PATTAYA: Die kambodschanische Polizei fordert die Überstellung von zwei Mordverdächtigen im Austausch für die Auslieferung von Panya Y., alias Sia Oun, der am 29. Juli auf dem Parkplatz vor dem Khao Chee Chan (Buddha-Berg) in Na Jomtien ein Paar ermordet haben soll.

Die beiden Kambodschaner, die von der Polizei wegen eines Mordfalls gesucht werden, sind in der Provinz Chanthaburi in Polizeigewahrsam. Der Austausch der drei Männer soll am Grenzübergang Klong Luek im Bezirk Aranyaprathet der Provinz Sa Kaeo stattfinden. General Chakthip Chaijinda, der nationale Polizeichef, sagte, er habe General Suchart Thirasawat, den Generalinspekteur der Polizei, nach Phnom Penh geschickt. Er ist optimistisch, dass die Vereinbarung mit der kambodschanischen Polizei reibungslos verlaufen wird und Panya Y. bald in Thailand der Prozess gemacht werden kann. Panya soll seine ehemalige Freundin Paveena N. aus Eifersucht getötet haben, weil sie ihn verlassen und einen neuen Freund hatte.