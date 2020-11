Von: Björn Jahner | 08.11.20

BANGKOK: Asset World Corporation Plc (AWC), der Immobilienarm des Spirituosen-Tycoons Charoen Sirivadhanabhakdi (Thai Beverage, Chang-Bier), plant, seine 19 Jahre alte Shopping Mall Pantip Pratunam in ein neues Großhandelszentrum für thailändische Produkte zu verwandeln.

Gemäß Wallapa Traisorat, Vorstandsvorsitzende und Präsidentin von AWC, soll das zuvor als IT-Mall bekannte Einkaufszentrum an der Phetchaburi Road zukünftig als Großhandelsmarktplatz für thailändische Produkte dienen, da das Königreich das Potenzial habe, sich zu einer Waren-Drehscheibe der ASEAN-Region zu entwickeln, insbesondere für die Märkte in Kambodscha, Laos, Myanmar und Vietnam, in denen thailändische Produkte gefragt sind.



„Der thailändische Großhandel kann sich nicht nur auf seine Online-Absatzwege verlassen, denn die Käufer müssen sich von der Qualität der Produkte persönlich überzeugen können“, erklärte Khun Wallapa. Sie fügte hinzu, dass es deshalb wichtig sei, ein AEC-Handelszentrum einzurichten, das On- und Offline-Vertriebskanäle bereithält.



Die Eröffnung des 30.000 Quadratmeter großen AEC Trade Center ist bereits für Ende November geplant. Bis zum ersten Quartal kommenden Jahres soll die Großhandelsfläche für thailändische Produkte auf 50.000 Quadratmeter erweitert werden und Platz für insgesamt 500 Händler bieten. Zu den Produkten, die im AEC Trade Center angeboten werden, gehören Lifestyle- und Haushaltswaren, Wohndekorationen, Spielzeug, Holzmöbel und Modeaccessoires.