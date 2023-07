Von: Björn Jahner | 02.07.23

BANGKOK: Der thailändische Bankenverband macht eine Panne im Geldtransfersystem Prompt Pay für den Zusammenbruch vieler mobiler Bankanwendungen am Samstag (1. Juli 2023) verantwortlich.

Die Störung bei Prompt Pay betraf digitale Geldüberweisungen, so der Verband in einer Erklärung.

Viele Bankkunden konnten weder Rechnungen digital begleichen, z. B. per QR-Zahlung, noch Überweisungen online tätigen. Banktransaktionen waren nur am Geldautomaten oder Bankschalter möglich.

„Für alle Interbank-Überweisungen, die ab 14.00 Uhr am 1. Juli 2023 nicht auf den vorgesehenen Konten ankommen, werden die beteiligten Zielbanken das Geld bis 19.00 Uhr am 2. Juli auf die Konten überweisen“, so der Verband.

Thakorn Piyapan, Präsident der TMB Thanachart Bank, sagte, das Interbank Transaction Management and Exchange (ITMX) System habe nicht funktioniert.

Das von der National ITMX Co., Ltd. betriebene System dient als Hauptinfrastruktur für digitale Geldüberweisungen zwischen thailändischen Banken.

Vorübergehende Zusammenbrüche des digitalen Bankensystems sind in Thailand keine Seltenheit, aber ihre Zahl ist deutlich zurückgegangen. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden vier Systemzusammenbrüche gemeldet, was einem Rückgang von 76 Prozent gegenüber den 17 Zusammenbrüchen im letzten Quartal des Jahres 2022 entspricht.

Zwei der vier Systemzusammenbrüche betrafen das mobile Bankensystem der Thai Commercial Bank und jeweils einen bei der Krungthai und der Bangkok Bank. Die Zusammenbrüche in diesem Jahr dauerten nur ein oder zwei Stunden.