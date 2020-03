Von: Redaktion DER FARANG | 16.03.20

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha hat die Bevölkerung wegen der sprunghaft gestiegenen Zahl von Coronavirus-Infizierten zur Ruhe und Besonnenheit aufgerufen.

Wegen der Ängste über Covid-19 ist es in einigen Supermärkten zu Panikkäufen gekommen. Lebensmittel wie Instantnudeln, Saucen und Konserven sowie weitere Waren des täglichen Bedarfs sind in vielen Geschäften aus den Regalen verschwunden. „Wir befinden uns nicht in einem Stadium, in dem wir Lebensmittel lagern müssen", sagte General Prayut.

Die Regierung plant, ein neu gebautes Krankenhaus speziell für die Behandlung von Virusfällen einzusetzen und die Covid-19-Krankheit in die Notfallliste für Patienten im Rahmen des universellen Gesundheitssystems aufzunehmen. Durch die Aufnahme können mit dem Virus infizierte Personen 72 Stunden lang in den nächstgelegenen privaten oder öffentlichen Krankenhäusern behandelt werden, anstatt in das Krankenhaus zu gehen, bei dem sie sich zuvor im Rahmen des Programms registriert haben.