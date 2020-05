Von: Björn Jahner | 02.05.20

Um Preistreibern das Handwerk zu legen, gibt es in Bahnstationen günstige „Masken to go“ aus dem Automaten. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Thais sind dafür bekannt, selbst in schwierigen Zeiten die Ruhe zu bewahren und die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Statt den Kopf in den Sand zu ste­cken, stellen sie in Krisenzeiten ihr Improvisationstalent unter Beweis, wovon man sich auch in Corona-Zeiten wieder überzeugen kann. Besonders in Thailands Hauptstadt und Hochrisikogebiet Bangkok hat die Pandemie jede Menge geniale Ideen und Innovationen hervorgebracht.

Schutz „to go“ aus dem Automaten

Die zarteste Maske, seit es Büstenhalter gibt, laufen in einer Bangkoker Fabrik vom Band, für einen guten Zweck. Foto: epa-efe/Rungroj Yongrit

Um Geschäftemacherei mit Masken und der Ausbreitung der Viruskrankheit in Zügen entgegenzuwirken, ließ die Thailändische Staatsbahn (SRT) in drei Bahnhöfen des Airport Rail Link – Makkasan, Lat Krabang und Phaya Thai – Automaten aufstellen, an denen ein Nasen-Mund-Schutz für nur 25 Baht angeboten wird. Doch die Stoffmasken stammen nicht etwa aus Billigproduktionsstätten im Ausland, sondern aus thailändischen Gefängnissen, wo sie von Häftlingen hergestellt werden.

Die zarteste Maske, seit es BHs gibt

Ein smartes Kerlchen ist der von Studenten entwickelte Krankenhausroboter mit kampfesbereitem Namen. Foto: epa-efe/Rungroj Yongrit

Eine ähnliche Idee hatte der Miederwarenhersteller Thai Wacoal, der in seiner Bangkoker Fabrik kurzfristig die Büstenhalter-Produktion auf Atemschutzmasken umstellte. Aus textilem Abstandgewebe, Polyester und Elasthan werden seitdem drei verschiedene Maskentypen hergestellt, die sich durch Anpassungsfähigkeit, Geschmeidigkeit sowie hoher Haltbarkeit auszeichnen und kostenlos an Beamte und medizinisches Personal verteilt werden.

Smarte Roboter versorgen Patienten

Vom Minenfeld in die Quarantänestation: Der von der Luftwaffe entwickelte Roboter glänzt mit Multifunktionalität. Foto: National News Bureau of Thailand

Unterstützung für die Helden an der Corona-Front hat sich ebenfalls ein Akademikerteam, bestehend aus Studenten und Professoren der ingenieurswissenschaftlichen Fakultät der Chulalongkorn-Universität, auf die Fahne geschrieben, das zwei Smart-Roboter für medizinische Einsätze entwickelte: Einen Telemedizin-Roboter mit dem kampfesbereiten Namen „Ninja“ zur Untersuchung und Beobachtung von COVID-19-Patienten sowie einen Quarantäne-Telepräsenz-Roboter, der zur Versorgung von Patienten in Quarantäne mit Speisen und Medikamenten eingesetzt wird. Durch ihren Einsatz soll das Infektionsrisiko für das medizinische Personal verringert werden.

Vom Anschlagsort in die Quarantäne

Da in sozialer Distanzierung Krawalle ausbleiben, haben Polizisten ihre Schutzschilder zweckentfremdet. Foto: epa/efe/Narong Sangnak

Ob sich das Directorate of Medical Services der Königlich Thailändischen Luftwaffe die Erfindung der Nachwuchsingenieure der Chulalongkorn-Universität zum Vorbild genommen hat, ist nicht bekannt, die Idee jedoch ähnlich. Um Krankenhauspersonal vor Infektionen zu schützen, rüstete die medizinische Abteilung der Luftwaffe mit Unterstützung von Ingenieuren der Technischen Universität Mahanakorn und der RV Connex Company Limited des Militärkrankenhauses Bhumibol Adulyadej einen Kampfmittelbeseitigungsroboter zu einem medizinischen Hilfsroboter um, der Krankenhauspersonal bei der Behandlung von COVID-19-Patienten unterstützen soll. Unter anderem bei der Kommunikation mit und Lebensmittelversorgung von Infizierten. Das Hauptmerkmal des Roboters ist, dass sowohl seine Hard- als auch Software jederzeit ausgetauscht werden kann, um ihn für verschiedene Zwecke einzusetzen.

Abwehr von Viren statt Randale

Hilfe zur Selbsthilfe leisteten die Beamten der Polizeistation Thapra. Um in Zeiten klammer Kassen das Infektionsrisiko im Publikumsverkehr zu senken, haben sie polizeiliche Schutzschilder als Ersatz für aus Budgetgründen fehlende Plexiglaswände vor die Schalter installiert, an denen Verbrechens- oder Diebstahlmeldungen aufgenommen werden.

Soziale Distanz per Flaschenzug

Kunden bedienen und die soziale Distanz einhalten? Ein Café in der Kasetsart-Universität zeigt wie es geht! Foto: epa/efe/Narong Sangnak

Eine clevere Idee zum Schutz seiner Angestellten hatte auch ein Café in der Kasetsart-Universität. Um sie vor einer Ansteckung mit der chinesischen Lungenkrankheit zu schützen und der Anordnung der Regierung Folge zu leisten, die Maßnahmen der sozialen Distanzierung einzuhalten, wurde zwischen Gästen und Mitarbeitern ein Flaschenzugsystem installiert, ausgestattet mit einem Korb auf Rollen, in dem die Kunden das Geld für ihre Bestellung hineinlegen und im Gegenzug ihr Heißgetränk erhalten. Im Rahmen der Notstandsgesetzgebung wurde das Café jedoch kurz darauf – wie auch alle anderen gastronomischen Betriebe der Hauptstadt – als Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Gefahr geschlossen.

Coronatest in der Telefonzelle

Getreu dem „Upcycling“-Prinzip wurden ausrangierte Telefonzellen zu Coronateststationen umgerüstet. Foto: Army Times Thailand

Mit Improvisationstalent glänzt auch das thailändische Digitalministerium, das sich dem derzeit weltweit absolut angesagten Upcycling-Trend verschrieben hat. Getreu dem Motto „aus alt mach neu“ wurden im Handyzeitalter überflüssig gewordene Telefonzellen in Teststationen für das Coronavirus umgerüstet. Dafür wurden Löcher in die Scheiben der Boxen gebohrt, durch die das medizinische Personal mit Schutzhandschuhen hindurchgreifen kann. Die Boxen bieten einen Schutzraum zwischen Personal und dem Patienten vor der Acrylscheibe. Drei Test-Stationen wurden nach Angaben des Digitalministeriums bereits an Krankenhäuser ausgeliefert. Es soll außerdem ein Modell entwickelt werden, das aus zwei Zellen gebaut wird und Räder bekommt. Insgesamt sind 50 der „Coronatest-Kioske“ geplant.

Spiritueller Schutz des Erleuchteten

Ob spiritueller Hokuspokus oder Energiequelle des Erleuchteten. In Thailand sind Talisman-Masken der Hit. Foto: epa/Rungroj Yongrit

In Bangkoks Nachbarprovinz Nakhon Pathom bietet der Wat Phai Lom eine Coronawaffe der spirituellen Art an: Atemschutzmasken mit eingravierten Beschwörungsformeln des buddhistischen Mönchs Phra Kru Palad Sitthiwat, bekannt als Luang Phi Namfon, dem Abt des Wat Phai Lom. Sie sollen den Menschen die Angst vor dem Virus nehmen und ihnen Kraft in Krisenzeiten spenden. Was im Westen als fragwürdiger Hokuspokus abgestempelt werden könnte, trifft im buddhis­tisch geprägten Thailand den Nerv der Bevölkerung: Mehr als 100.000 der Talisman-Schutzmasken wurden bereits verkauft.