Von: Redaktion DER FARANG | 15.05.20

Plüschpandas leisten Gästen eines Bangkoker Restaurants in der Einsamkeit der sozialen Distanz Gesellschaft. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Ein vietnamesisches Restaurant in Bangkok hat eine lustige Methode gefunden, um sicherzustellen, dass die Gäste ausreichend auseinander sitzen: Ausgestopfte Pandabären besetzen Stühle, die nicht für Gäste vorgesehen sind.

Natthwut Rodchanapanthkul, Eigentümer des „Maison Saigon“ in der Nähe des Lumphini-Parks, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass er rote Kreuze als Platzhalter merkwürdig finde. „Früher hatten wir nur einen Stuhl für die Tische, an denen die Kunden allein saßen. Aber für mich fühlte sich das seltsam an, also dachte ich, Pandas können ihnen Gesellschaft leisten.“

Thailand hat vor kurzem die Beschränkungen für Restaurants unter Auflagen wie Abstandsregeln aufgehoben. Fotos von Menschen, die neben und gegenüber den Pandas essen, scheinen viel glücklicher auszusehen, berichtet Reuters. Eine Kundin erzählte, dass sie sich durch die Pandas weniger einsam fühlte, während sie alleine aß.