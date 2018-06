PANAMA-STADT (dpa) - Der frühere panamaische Präsident Ricardo Martinelli ist von den USA in sein Heimatland ausgeliefert worden.



Der 66-Jährige kam am Montag mit einem Privatflugzeug am internationalen Flughafen von Tocumen unweit von Panama-Stadt an. Er trug Handschellen und wurde von US-Polizisten begleitet.

Nach Angaben seiner Ehefrau, Marta Linares de Martinelli, sollte der Ex-Präsident noch am Vormittag vor einem Gericht erscheinen. Wer ihren Ehemann unterstützen wolle, könne das um 10.00 Uhr (Ortszeit) vor Gericht machen, schrieb Linares auf Twitter. «Rm, das Volk unterstützt dich», schrieb die ehemalige First Lady Panamas.

Der Ex-Präsident des zentralamerikanischen Lands war im Juni 2017 in der US-Stadt Miami festgenommen worden. Im September hatte ein US-Gericht entschieden, dass er ausgeliefert werden soll. Zuvor hatte die internationale Polizeiorganisation Interpol eine weltweite Fahndung an ihre Mitgliedsstaaten ausgegeben. Dem früheren Staatschef (2009 - 2014) wird unter anderem vorgeworfen, illegale Abhöraktionen gegen Oppositionelle, Unternehmer und Journalisten angeordnet zu haben.

Martinelli hatte Panama im Januar 2015 in Richtung USA verlassen. Das mittelamerikanische Land beantragte bereits im vergangenen Jahr die Auslieferung. Dem millionenschweren Unternehmer werden neben den Bespitzelungsaktionen auch noch Unterschlagung und Amtsmissbrauch vorgeworfen.