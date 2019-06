GENF (dpa) - Der palästinensische Sozialminister Ahmed Madschdalani hat die gerade in Bahrain zu Ende gegangene Konferenz zum Aufbau der palästinensischen Wirtschaft scharf kritisiert. Ohne politische Lösung seien Wirtschaftsfragen obsolet. «Wir wollen ein Ende der Besatzung. Wir wollen Selbstbestimmung. Wir wollen keine wirtschaftliche Lösung, die unser Leben unter Besatzung verbessert», sagte Madschdalani am Donnerstag in Genf.

Die Konferenz in Bahrain war Teil eines von den USA angekündigten, aber bislang nicht veröffentlichten Plans für die Lösung des Nahost-Konflikts. Die USA wollen eine Million Jobs für die Palästinenser schaffen. Wo das Geld herkommen soll, ist noch unklar.

Madschdalani sprach in Genf zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz über die Frage, wie der kulturelle und religiöse Charakter Jerusalems bewahrt werden kann. Eingeladen hat der UN-Ausschuss zur Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes (CEIRPP). Dieser Ausschuss wurde 1975 von der UN-Vollversammlung eingerichtet. Aus Israel nahm kein Regierungsvertreter teil.

Die Palästinenser fordern einen eigenen Staat mit dem von Israel besetzten Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Israel beansprucht dagegen ganz Jerusalem als seine «ewige, unteilbare» Hauptstadt.