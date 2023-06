Palästinenser bei Konfrontationen mit Militär nahe Bethlehem getötet

TEL AVIV/RAMALLAH: Ein Palästinenser ist bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten nahe der Stadt Bethlehem im besetzten Westjordanland getötet worden. Der 20-Jährige erlitt einen Kopfschuss, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Zwei weitere Palästinenser seien verletzt worden. Das israelische Militär sagte, ein Verdächtiger habe Molotowcocktails auf Soldaten geworfen. Daraufhin sei mit Schüssen geantwortet worden.

Am Montag war es im nördlichen Westjordanland zu einem heftigen Feuergefecht zwischen Israels Armee und militanten Palästinensern gekommen. Die Zahl der Opfer stieg am Dienstagmorgen auf sieben: Ein 48-jähriger Palästinenser erlag dem Gesundheitsministerium zufolge seinen Verletzungen. Fast 100 weitere Menschen wurden bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen verletzt. Das israelische Militär, das erstmals seit Jahren auch einen Kampfhubschrauber in der Stadt Dschenin einsetzte, meldete sieben Verletzte.

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten ist seit langem angespannt. Immer wieder kommt es im Westjordanland zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und dem israelischen Militär. Die Armee führt dort seit einer Anschlagsserie auf Israelis, die vor mehr als einem Jahr begann, vermehrt Razzien durch.

Seit Beginn des Jahres wurden 129 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, gewaltsamen Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 18 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen ums Leben.

Israel eroberte das Westjordanland und Ost-Jerusalem während des Sechstagekrieges 1967. Die Palästinenser fordern die Gebiete für einen eigenen Staat.