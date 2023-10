Palästinenser bei gewaltsamen Konfrontationen in Huwara erschossen

TEL AVIV/RAMALLAH: Bei gewaltsamen Konfrontationen in Huwara im Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben in der Nacht zum Freitag ein 19-jähriger Palästinenser getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, Dutzende israelischer Zivilisten hätten sich in Huwara versammelt. Siedler und palästinensische Einwohner hätten sich gegenseitig mit Steinen beworfen. Die israelische Armee habe daraufhin «Mittel zur Auflösung von Unruhen» eingesetzt. Ein palästinensischer Verdächtiger habe einen Steinblock auf ein israelisches Fahrzeug geworfen. Israelische Soldaten hätten auf ihn geschossen und «einen Treffer identifiziert».

Es war der vierte palästinensische Tote binnen 24 Stunden. Am Donnerstagabend hatte in Huwara ein Palästinenser auf ein Fahrzeug geschossen, in dem eine israelische Familie saß. Er war daraufhin von israelischen Soldaten getötet worden. In der Ortschaft war es schon zu mehreren tödlichen Anschlägen von Palästinensern auf Israelis gekommen. Die israelische Armee berichtete, Siedler hätten in Huwara palästinensischen Besitz beschädigt.

In der Nähe von Tulkarem waren am Donnerstag zwei Palästinenser im Alter von 23 und 27 Jahren erschossen worden, nachdem sie Schüsse auf ein israelisches Fahrzeug abgegeben hatten. Der militärische Arm der islamistischen Hamas-Organisation teilte später mit, es handele sich um Mitglieder der Gruppierung.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im selben Zeitraum kamen 201 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.