Von: Björn Jahner | 20.11.23

Foto: The Nation

BANGKOK/SAN SALVADOR: Am Sonntag (19. November 2023) wurde Sheynnis Palacios aus Nicaragua in der José Adolfo Pineda Arena in San Salvador, El Salvador, zur Miss Universe 2023 gekrönt, während die Thailänderin Anntonia Porsild den zweiten Platz belegte.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt saßen am Sonntag vor den Fernsehbildschirmen.

#MissUniversThaland2023 und der Name von Anntonia auf Thailändisch waren am Sonntagmorgen die beiden wichtigsten Themen unter thailändischen Netizen: So wurde das Hashtag #MissUniverseThailand2023 in über 1,47 Millionen Tweets genannt.

Palacios, 23, ein Model und Sozialentwicklerin, ist die erste Nicaraguanerin, die den Titel gewinnt. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb nach einem System durchgeführt, bei dem die letzten 20, die letzten 10, die letzten fünf und die letzten drei Kandidatinnen in die engere Wahl kamen, bevor die Gewinnerin des Titels bekannt gegeben wurde.

In der Runde der letzten fünf Kandidatinnen beeindruckten sowohl Palacios als auch Anntonia mit ihren Antworten. Anntonia erhielt eine 9,8 für ihre Antwort und Palacios eine 9,7.

Foto: The Nation

„Welche Qualitäten und Werte leiten dich als Führungspersönlichkeit und Vorbild für andere?“, wurde Miss Nicaragua gefragt. Sie antwortete: „Die Eigenschaft, die mich und Millionen von Frauen und Mädchen inspiriert hat, ist Bescheidenheit und die Fähigkeit, all die kleinen Dinge zu schätzen, denn darin liegt das Wertvollste: die Essenz des Menschseins.“

Anntonia wurde gefragt: „Wenn du zu einem Raum voller Schüler über Online-Mobbing sprechen könntest, was würdest du sagen?“ Sie antwortete: „Ich würde sagen, dass wir nicht auf das hören sollten, was die Leute sagen, denn letztendlich hat jeder ein Recht auf seine eigene Meinung, aber es liegt an uns, wie wir darauf reagieren.

Nutzen wir unsere Stimme, um für das Richtige einzutreten, und seien wir die Veränderung, die wir in der Welt sehen wollen, indem wir mit gutem Beispiel vorangehen. Hört nicht auf den Hass, denn er formt uns nicht, aber was uns formt, ist, wie wir wieder aufstehen und was wir daraus machen.“

Das thailändische Publikum jubelte und überflutete die sozialen Medien mit Glückwünschen zu jeder Phase von Anntonias Fortschritt. Viele Thais jubelten, als Anntonia in einem traditionellen Kostüm auftauchte, das sie als Göttin aus der alten Ayutthaya-Periode zeigte. Sie kleidete sich wie eine mythische Erdgöttin mit langen Haaren, die sie packte und drückte, um dem thailändischen Glauben entsprechend Wasser auf die Erde zu bringen.

Zuvor glänzte Anntonia in ihrem spektakulären Nachtgewand, das ihre schlanke Gestalt in blauen und goldenen Steinen wie leuchtende Sterne enthüllte. Ihr Kostüm war von der Ayutthaya-Periode des 14. bis 18. Jahrhunderts inspiriert.

Die Schönheitsköniginnen, die sich für das Finale qualifizierten, waren: Moraya Wilson aus Australien; Karla Guilfú Acevedo aus Puerto Rico; Sheynnis Palacios aus Nicaragua; Anntonia Porsild aus Thailand, und Camila Avella aus Kolumbien. Anntonia, Wilson und Palacious schafften es in die letzte Runde der drei, bevor Miss Nicaragua zur Miss Universe gekrönt wurde.

Palacious wurde am 30. Mai 2000 geboren. Sie studierte an der Universidad Centroamericana und erwarb einen Abschluss in Massenkommunikation. Gleichzeitig spielte sie auch Volleyball für die Universität.

Palacios' Debüt als Schönheitskönigin war 2016, als sie die Wahl zur Miss Teen Nicaragua 2016 gewann. Als Miss Teen Nicaragua 2016 vertrat Palacios ihr Land bei der Teen Universe 2017 in Managua, Nicaragua, wo sie unter die Top 10 kam.

Zuvor hatte Palacios als Miss World Nicaragua 2020 an der Miss World 2021 teilgenommen und sich unter den Top 40 platziert. Später wurde sie zur Miss Universe Nicaragua 2023 gekrönt und damit zur Vertreterin des Landes bei der Wahl. Im Laufe ihrer erfolgreichen Reise in El Salvador wurde sie außerdem die fünfte Nicaraguanerin, die die letzten fünf Plätze bei der Wahl erreichte.