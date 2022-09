Von: Björn Jahner | 11.09.22

BANGKOK: Ab Montag werden alle Chao-Phraya-Expressboote auf der Linie Pakkred–Sathorn grün-gelbe Flaggen anstatt der bisher grünen Flaggen tragen, womit Verwirrung unter den Pendlern entgegengewirkt werden soll.

Die Chao Phraya Express Boat Co., Ltd. erklärte am Freitag, dass sie sich für die Änderung der Flaggen entschieden habe, da die Boote auch an Pieren halten, die auch von Booten mit gelber Flagge angesteuert werden, die die kürzere Linie von Nonthaburi nach Sathorn bedienen. Dies verwirrt viele Pendler, die von Nonthaburi nach Sathorn fahren wollen.

„Deshalb hat das Unternehmen beschlossen, die Flaggen mit beiden Farben zu versehen, um die Passagiere wissen zu lassen, dass sie beide Bootslinien nutzen können, wenn sie von Nonthaburi nach Sathorn fahren wollen“, erklärte Charoenporn Charoentham, Geschäftsführer des Unternehmens.

Er fügte hinzu, dass der Bootsbetreiber ab Montag zusätzliche Boote einsetzen wird, die jeden Morgen um 07.00 Uhr vom Phra-Nang-Klao-Pier abfahren und um 07.12 Uhr am Nonthaburi-Pier und um 08.02 Uhr am Sathorn-Pier ankommen. Diese zusätzlichen Boote, die während der Hauptverkehrszeit mehr Pendler befördern können, werden nur an Wochentagen zur Verfügung stehen, wenn die Menschen zwischen ihrem Wohnort und Arbeitsplatz pendeln.

Das Unternehmen wies außerdem darauf hin, dass alle Boote derzeit aufgrund des steigenden Wasserspiegels des Chao-Phraya-Flusses langsamer als gewöhnlich fahren müssen, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann.