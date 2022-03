Pakistans Premier sieht Misstrauensvotum hoffnungsvoll entgegen

ISLAMABAD: Der in seiner schwersten politischen Krise seit Amtsantritt steckende Premierminister Pakistans sieht einem anstehenden Misstrauensvotum optimistisch entgegen. Er sei «hoffnungsvoll», dass er die Vertrauensabstimmung gewinnen werde, sagte Imran Khan am Sonntag in einer mit Spannung erwarteten Rede bei einer öffentlichen Kundgebung mit Zehntausenden seiner Anhänger in der Hauptstadt Islamabad.

Khan muss sich in den nächsten Tagen einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass er dieses nicht übersteht. Zuletzt hatten mindestens 13 seiner Parteigänger angekündigt, gegen Khan zu stimmen. Auch Mitglieder der kleineren Regierungsparteien, mit denen Khan koaliert, stehen ihm nun kritisch gegenüber.

In seiner Rede am Sonntag beschuldigte Khan eine ausländische Verschwörung, hinter dem Misstrauensvotum zu stehen. Er wisse, dass Menschen, die auf Geheiß ausländischer Kräfte handelten, seine Regierung stürzen wollten. Die Opposition, die das Misstrauensvotum vorantreibt, wirft Khan schlechte Regierungsführung und Inkompetenz in Wirtschaftsfragen vor. Zuletzt waren in dem Land die Preise für Lebensmittel, Benzin und Gas massiv gestiegen.

Aufgrund des steigenden Drucks auf Khan hatten manche Beobachter gemutmaßt, Khan könnte bei der Rede am Sonntag seinen Rücktritt bekanntgeben. In einer sorgfältig formulierten Erklärung, die der Premier am Ende seiner zweistündigen Marathon-Rede verlas, sagte Khan, er sei im «nationalen Interesse» zum Rücktritt aufgefordert worden. Er und seine Regierung gingen aber keine Kompromisse beim nationalen Interesse ein. Weitere Details nannte er nicht.

In der Geschichte der Atommacht mit 220 Millionen Einwohnern hat kein Premierminister jemals die fünfjährige Amtszeit beendet. Khan hatte sein Amt im August 2018 angetreten.