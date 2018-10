Pakistan will bei IWF um Milliardenkredit ansuchen

Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.18

Ein pakistanischer Mann sieht sich die im Fernsehen übertragene "Ansprache an die Nation" des pakistanischen Premierministers Imran Khan an. Foto: epa/Bilawal Arbab

ISLAMABAD (dpa) - Angesichts drohender Zahlungsschwierigkeiten will Pakistan einen Milliardenkredit beim Internationalen Währungsfonds (IWF) ansuchen. Der pakistanische Finanzminister Asad Umar werde anlässlich des am Dienstag beginnenden Jahrestreffen des IWF mit der Weltbank in Indonesien offiziell ein Hilfspaket beantragen, hieß es in einer Montagnacht (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des Finanzministeriums.

Es gab keine Angaben zur Höhe des möglichen Hilfspakets. Lokalen Medienberichten zufolge sollte der Kredit zwischen sieben und zehn Milliarden US-Dollar betragen. Die pakistanische Regierung wolle gleichzeitig mit dem Hilfspaket Wirtschaftsreformen einleiten, hieß es in der Erklärung.

Stimmt der IWF zu, wäre dies der 13. Milliardenkredit für Pakistan seit 1980. Davor hatte die neue Regierung unter Premier Imran Khan auch versucht, Finanzhilfen von China und Saudi-Arabien zu erhalten. Dies allerdings ohne Erfolg, sagte ein Mitarbeiter des Finanzministeriums.