Pakistan verstärkt Internetzensur

ISLAMABAD: In den südasiatischen Land ist der Zugang zu der Online-Plattform X bereits gesperrt. Nun kündigen Behörden weitere Beschränkungen an.

In Pakistan hat die Regierung laut einem Bericht eine weitere Zensur des Internets angekündigt. Wie die Telekommunikationsbehörde in dem Land nach Angaben der pakistanischen Zeitung «Dawn» mitteilte, sollen ab kommenden Monat unregistrierte Virtuelle Private Netzwerke, kurz VPN, nicht mehr zugänglich sein. VPNs erlauben Nutzern, Internetbeschränkungen zu umgehen. In Pakistan ermöglichen diese etwa den Zugang zu der Online-Plattform X, die in dem südasiatischen Land seit Anfang dieses Jahres gesperrt ist. Die Behörde war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte den Schritt bereits im Vorfeld im Zuge von Diskussionen kritisiert. Die Regierung schränke den Zugang zu Informationen ein und unterdrücke die freie Meinungsäußerung.

Die Atommacht steht bereits seit Monaten in der Kritik, den Internetzugang einzuschränken. So waren auch die umstrittenen Parlamentswahlen im vergangenen Februar von Internetsperren überschattet. Aktivisten werfen der Regierung in dem Land außerdem vor, eine sogenannte Firewall nach chinesischem Vorbild aufzubauen, um Aktivitäten im Internet zu kontrollieren.