Pakistan stimmt Bau einer saudischen Ölraffinerie zu

Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.18

ISLAMABAD (dpa) - Die Regierung von Pakistan hat den Bau einer der weltweit größten Raffinerien mit einem geschätzten Verarbeitungsvolumen von rund 500.000 Barrel (je 159 Liter) Rohöl am Tag genehmigt.



Das saudische Projekt solle in der Nähe des Hafens Gwadar in der südwestlichen Provinz Baluchistan errichtet werden, sagte der pakistanische Erdölminister Sarwar Khan am Donnerstag. Zuvor hatten lokale Medien über die theoretische Fördermenge und eine mögliche Investition von acht Milliarden US-Dollar (rund 6,95 Mrd Euro) berichtet. Dem widersprach Khan: Die Kapazität und die Kosten der Raffinerie seien noch nicht geklärt.

Eine Delegation des saudischen Energieministeriums hatte diese Woche die Region nahe der iranischen Grenze besucht. Es wäre die erste saudische Erdölraffinierie in Pakistan. Bisher hielt Saudi Aramco lediglich Anteile an einer lokalen Raffinerie.

Die neue pakistanische Regierung unter Premier Imran Khan hatte sich in den vergangenen Wochen stark um saudische Investitionen und Finanzhilfen bemüht. Dies teils zum Ärger Chinas, das im Zuge des sogenannten China-Pakistan Wirtschaftskorridors (China Pakistan Economic Corridor, CPEC) 62 Milliarden US-Dollar in die Energie- und Transportinfrastruktur Pakistans investiert.