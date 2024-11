Zwölf Tote bei Anschlag auf Soldaten in Pakistan

Personen geraten mit der Polizei aneinander, nachdem ein Verdächtiger in der Gegend von Khazana den heiligen Koran geschändet haben soll. Foto: epa/Arshad Arbab

ISLAMABAD: In Pakistan fährt ein Selbstmordattentäter einen Wagen in einen Kontrollposten der Armee. Das Land kämpft gegen steigende Gewalt durch militante Gruppierungen.

In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag und anschließendem Schusswechsel in der nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa zwölf Soldaten ums Leben gekommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Geheimdienstes. Demnach rammte ein Attentäter am späten Dienstagabend mit einem mit Sprengstoff beladenen Wagen einen Kontrollposten im Distrikt Bannu. Anschließend sei es zu einem stundenlangen Feuergefecht gekommen, bei dem sechs weitere Attentäter ums Leben gekommen seien.

Eine Splittergruppe der pakistanischen Taliban (TTP) reklamierte die Tat für sich. Die TTP ist trotz ideologischer Nähe unabhängig von den Machthabern in Kabul. Die Regierung in Islamabad wirft den Taliban in Afghanistan jedoch vor, der TTP auf ihrem Boden Schutz zu gewähren.

Die Atommacht Pakistan kämpft sei einer Weile mit zunehmender Gewalt durch militante Gruppierungen. Neben den pakistanischen Taliban sorgen etwa in der südwestlichen Provinz Baluchistan auch Separatisten regelmäßig für Anschläge, die eine Unabhängigkeit von der Regierung in Islamabad anstreben.