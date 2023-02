Pakistan hebt Wikipedia-Sperre auf

Von: Redaktion (dpa) | 07.02.23

ISLAMABAD: Die pakistanische Regierung hat eine kürzlich verhängte Sperre der Internet-Enzyklopädie Wikipedia wieder aufgehoben. Premierminister Shehbaz Sharif habe die Freigabe angeordnet, teilte eine Sprecherin der Telekommunikationsbehörde am Dienstag mit. Ein Komitee solle auf Anordnung des Premiers alternative Wege prüfen, um «anstößige Inhalte» auf Wikipedia und anderen Informationsseiten im Internet blockieren zu können.

Am vergangenen Samstag hatte die pakistanische Medienaufsicht Wikipedia für die rund 230 Millionen Einwohner des Landes aufgrund «blasphemischer Inhalte» gesperrt.

Die Wikipedia-Sperre war in Pakistan auf viel Kritik gestoßen. Welcher Inhalt genau Anlass für die Anordnung war, teilte die Regierung nicht mit. In Pakistan sind solche Maßnahmen jedoch nichts Neues: Auch die Videoplattformen Youtube und Tiktok hatten die Behörden in der Vergangenheit bereits zeitweise gesperrt, nachdem sie Inhalte als «blasphemisch» und unmoralisch gewertet hatten. Beliebte Dating-Apps wie Tinder sind in Pakistan ebenfalls nicht zugänglich.