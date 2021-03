Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.21

KOH CHANG: An einem Strand der Insel Chang wurden am Mittwoch Pakete mit 19 Kilogramm der Droge Methamphetamin angespült. Die Pakete lagen über den Strand verstreut. Sie stammen vermutlich aus einem gesunkenen Schiff, das Rauschgift schmuggelte.

Die Polizei glaubt, dass die Drogen zu der gleichen Charge von 17 Kilogramm gehören könnten, die am 7. März am Strand der Koh Mak in der Provinz Trat angeschwemmt worden waren. Weitere 17 Kilogramm wurden im Januar an einem Strand der Koh Samui in Surat Thani gefunden. Die Pakete sahen identisch aus - alle waren in gelbes Plastik mit einem Logo aus zwei rot-weißen Fischen und fünf roten Sternen eingewickelt. Somkid Saisang, Chef des Bezirks Tai von Koh Chang, warnte die Bevölkerung, Pakete mit nach Hause zu nehmen. Es handele sich um illegale Betäubungsmittel, und deren Besitz würde hart bestraft.

Koh Chang, die Elefanteninsel, ist Thailands drittgrößte Insel nach Phuket und Samui und liegt im Golf von Thailand nahe der kambodschanischen Grenze.