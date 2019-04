Von: Björn Jahner | 21.04.19

HUA HIN: Golf-Enthusiasten sollten sich das Wochenende vom 5. bis 7. Juli bereits jetzt schon dick und fett in ihrem Kalender markieren, wenn mit der „InterContinental Hua Hin Resort Pairs Classic 2019“ wieder eines der Top-Golfturniere der Region im Banyan Golf Club zu Gast ist, präsentiert vom InterContinental Hua Hin Resort, Siam PGA Holidays und Banyan Golf Club Hua Hin.

Das Bestball-Turnier, bei dem stets zwei Teams gegeneinander antreten und der beste Ball zählt, wird auf einem der schönsten Golfplätze im Umland von Hua Hin ausgetragen, umgeben von der malerischen Naturidylle der Küstenprovinz mit ihren charakteristischen sanften, grünen Hügeln. Für Turnierteilnehmer wird am Freitagabend ein Begrüßungscocktail in der Sky Bar des Holiday Inn Resort Vana Nava in Hua Hin angeboten sowie ein Beachcomber-BBQ-Dinner am Samstagabend im InterContinental Hua Hin Resort. Zu den weiteren Höhepunkten des Turniers zählt außerdem ein opulentes Mittagessen mit Preisverleihung im Banyan Golf Club. Die Sieger des Turniers werden mit attraktiven Preisen wie Hotelgutscheinen belohnt. Unter den Turnierpreisen befinden sich unter anderem zwei Übernachtungen im InterContinental Pattaya Resort, im InterContinental Bangkok und im InterContinental Samui Baan Taling-Ngam Resort oder im Holiday Inn Vana Nava Hua Hin sowie weitere tolle Preise. Das InterContinental Hua Hin Resort bietet für Golfer attraktive Übernachtungspakete inklusive Teilnahme am Turnier, Transfers zwischen Hotel und Golfplatz und der Teilnahme an allen Veranstaltungen des Turniers wie Cocktailempfang, BBQ-Dinner, Lunch mit Preisverleihung und vielen weiteren Aktivitäten an. Infos auf der Webseite des InterContinental Hua Hin Resort.