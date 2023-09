Von: Björn Jahner | 20.09.23

BANGKOK: Der ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra hat eine Operation hinter sich und befindet sich auf dem Weg der Genesung, wie seine Tochter Paetongtarn am Dienstag (19. September 2023) bekannt gab. Sie konnte jedoch keine genauen Angaben darüber machen, wie lange er voraussichtlich im Krankenhaus verweilen wird.

Paetongtarn äußerte sich vor Journalisten in der Zentrale der Pheu Thai Partei in Bangkok. Sie berichtete, dass die Operation ihres Vaters in der vergangenen Woche stattgefunden hatte und seine Genesung noch nicht vollständig abgeschlossen sei. Sein Blutdruck zeige an manchen Tagen eine gute Stabilität, während er an anderen Tagen weniger stabil sei. Nähere medizinische Einzelheiten verwies sie an die behandelnden Ärzte.

Bezüglich der Dauer seines Krankenhausaufenthalts erklärte sie, dass sie darüber keine Informationen besitze und empfahl den Journalisten, sich an Thaksins medizinisches Team zu wenden.

Am Dienstag bestätigte ein leitender Arzt des Police General Hospital die Operation von Thaksin.

Polizeigeneralleutnant Dr. Sophonrat Singhajaru teilte mit, dass der ehemalige Premierminister letzte Woche aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen operiert wurde und sich nun in einem stabilen Zustand befinde, während er sich erhole.

Die Gesundheit von Thaksin Shinawatra hatte in den letzten Wochen besondere Aufmerksamkeit erregt, da er im Police General Hospital verweilte, nachdem er kurz nach seiner Einlieferung ins Gefängnis, wo er eine einjährige Haftstrafe absitzt, dorthin verlegt worden war.

Paetongtarn deutete an, dass die Familie erwäge, einen Antrag auf Bewährung für Thaksin zu stellen, wobei sie sich der geltenden Regeln der Strafvollzugsbehörde bewusst sei.

In Bezug auf den Fall von Majestätsbeleidigung, der Thaksin betrifft, erklärte Paetongtarn, dass dieser auf einem Missverständnis beruhe.

Die Strafvollzugsbehörde gab am Montag (18. September 2023) bekannt, dass Thaksin mindestens sechs Monate im Gefängnis verbringen müsse, bevor er einen Antrag auf Bewährung stellen könne, was bis Ende Februar bedeuten würde. Die Behörde wird auch darüber entscheiden, ob Thaksin außerhalb des Gefängnisses kontinuierliche medizinische Behandlung benötigt.

Thaksin Shinawatra, der 74 Jahre alt ist, kehrte am 22. August 2023 nach 15 Jahren im Exil nach Thailand zurück. Während seiner Abwesenheit wurde er verurteilt und mit neuen Strafanzeigen konfrontiert. Am selben Tag ordnete der Oberste Gerichtshof eine achtjährige Haftstrafe für die bereits abgeschlossenen Fälle an. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er jedoch noch in derselben Nacht aus dem Untersuchungsgefängnis in Bangkok in das Allgemeine Polizeikrankenhaus verlegt. Seine Haftstrafe wurde von Seiner Majestät dem König auf ein Jahr verkürzt.