Von: Redaktion DER FARANG | 29.10.19

BANGKOK: Bei seinem Besuch in Bangkok vom 20. bis 22. November wird Papst Franziskus von einem in Thailand hergestellten Papamobil durch die Straßen der Hauptstadt fahren. Das Presseamt des Vatikans hat am Montag das aktualisierte Programm für den Papstbesuch veröffentlicht. Demnach wird Papst Franziskus am Mittwoch, 20. November, um 12.30 Uhr am Military Air Terminal 2 (Don Mueang) ankommen. Dort findet auch die offizielle Begrüßungszeremonie statt.

Am Donnerstag, 21. November, wird es um 9 Uhr nach einer Willkommenszeremonie im Innenhof des Government House und der Begegnung mit Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha im „Inner Ivory Room“ des Government House um 9.30 Uhr zur Begegnung mit den Vertretern der Regierung, der Zivilgesellschaft und mit dem Diplomatischen Korps im Saal „Inner Santi Maitri” des Government House kommen. Danach steht um 10 Uhr ein Besuch beim Obersten Patriarchen der Buddhisten im Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram auf dem Programm, im Anschluss daran um 11.15 Uhr eine Begegnung mit dem Ärzteteam des St. Louis Hospitals und ein privater Besuch bei den Patienten. Am Nachmittag wird es zu einem privaten Besuch bei Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn im „Amphorn Royal Palace“ kommen. Um 18 Uhr wird der Papst mit Zehntausenden Gläubigen im Nationalstadion eine Messe feiern.

Am Freitag, 22. November, wird Franziskus um 10 Uhr in der Pfarrei St. Peter Priester, Ordensleute, Seminaristen und Katechisten treffen. Auf 11 Uhr ist eine Begegnung mit den Bischöfen Thailands und der Föderation der Asiatischen Bischofskonferenzen (FABC) im Heiligtum des sel. Nicholas Boonkerd Kitbamrung angesetzt. Nach einer privaten Begegnung mit den Mitgliedern der Gesellschaft in einem Nebenraum des Heiligtums wird der Papst christliche Religionsführer und Führer anderer Religionen an der Chulalongkorn-Universität treffen. Um 17 Uhr wird er mit jungen Menschen in der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis die Messe feiern. Am Samstag, 23. November, geht es um 9.30 Uhr weiter nach Tokio.