Von: Björn Jahner | 27.12.22

PATTAYA: Einheimische in Pattaya fordern die Polizei auf, Maßnahmen zu ergreifen, nachdem sie am Montag (26. Dezember 2022) um 04.00 Uhr morgens einen nicht identifizierten Ausländer gesehen haben, der angeblich Sex mit einer scheinbar thailändischen Frau am Straßenrand in der Innenstadt von Pattaya hatte.

Ein ungenannter Thailänder ging in der Nähe einer Kreuzung an der Pattaya Third Road spazieren, als er einen männlichen Ausländer und eine scheinbar thailändische Frau entdeckte, die sich in den frühen Morgenstunden in aller Öffentlichkeit sexuell betätigten.

Der Einheimische zückte sein Handy, um die skandalöse Szene zwischen dem Paar als Beweismittel für die Behörden aufzunehmen. Den Aufnahmen zufolge hatte der männliche Ausländer weiße Haut und blondes Haar, war etwa 180 bis 190 cm groß und 25 bis 35 Jahre alt. Seine Partnerin war dunkelhäutig, etwa 150 bis 160 cm groß und etwa 25 Jahre alt. Die beiden trieben Unzucht neben einem Strommast und ignorierten den besorgten Mann, der sie dabei filmte.

Nachdem sie ihr Geschäft beendet hatten, entfernten sich die beiden getrennt voneinander.

Anwohner in der Nähe des Orts des Geschehens erklärten gegenüber der Presse, dass sie befürchteten, ihre Kinder könnten das Paar dabei beobachten und traumatisiert werden. Sie forderten die Polizei auf, ernsthafte Maßnahmen gegen das geile Paar zu ergreifen.

Pattayas Polizei hat zwischenzeitlich ihre Ermittlungen aufgenommen und will die beiden Verdächtigen durch die Auswertung von Überwachungskameraaufnahmen aufspüren.