PATHUM THANI: In einem schockierenden Fall wurden ein Mann und seine Frau wegen Mordes an ihrer eigenen zweijährigen Tochter verhaftet. Der Mann, Songsak Songsaeng (46), hat zudem zugegeben, für den Tod von vier Söhnen aus früheren Ehen verantwortlich zu sein.

Die Verhaftung erfolgte in der Provinz Pathum Thani, nachdem das Ehepaar aus Kamphaeng Phet überführt wurde. Dort wurden sie aufgefordert, den Ort preiszugeben, an dem sie die Leiche ihrer kleinen Tochter vergraben hatten. Die Überführung ins Polizeirevier Bang Khen in Bangkok erfolgte in den frühen Morgenstunden eines Mittwochs (20. September 2023).

Die Leiche des Mädchens wurde im Haus seiner Mutter in Kamphaeng Phet gefunden, sorgfältig unter einer Schicht Beton versteckt.

Während des Verhörs im Polizeirevier Bang Khen brach Songsak mehrmals in Tränen aus und gestand angeblich, seine eigene Tochter getötet zu haben. Dabei behauptete er, dass seine psychische Gesundheit ihn zu dieser grausamen Tat getrieben habe. In einem bewegenden Geständnis erklärte er sich schuldig und drückte Reue für seine Taten aus.

Polizeigeneral Atthaphol Anusit, Leiter der Abteilung 2 des Metropolitan Police Bureau, erklärte, dass es Berichte über häufig auftretende häusliche Gewalt in der Familie der Verdächtigen gegeben habe.

Die Verhaftung des Paares wurde ausgelöst, als der Social-Media-Influencer Kanthat Pongpaiboonvej, auch bekannt als Kan Chompalang, am 10. September 2023 die Polizei um Hilfe für zwei Mädchen im Alter von 12 und 4 Jahren bat. Nach Berichten von Nachbarn wurden die Kinder von ihrem Vater, Songsak, in ihrer Wohnung im Bezirk Bang Khen misshandelt. Während der Rettungsaktion waren die Eltern nicht zu Hause.

Das Paar hatte insgesamt drei Kinder. Von dem jüngsten, einem zweijährigen Mädchen, fehlte jede Spur. Die Nachbarn gaben an, dass das Paar behauptet hatte, das Kind sei zu seinem Großvater in einer anderen Provinz gereist.

Die beiden geretteten Mädchen berichteten der Polizei während der Befragung, dass ihre Eltern ihre jüngere Schwester angegriffen hätten, was zu ihrem tragischen Tod geführt habe.

Die Polizei verhaftete das Paar später in der Provinz Pathum Thani. Während intensiver Verhöre gaben Songsak, der als Lieferfahrer arbeitet, und Sunan angeblich zu, ihre zweijährige Tochter getötet zu haben.

Thailändische Medien berichteten, dass das Paar beim Abheben von Bargeld in einer Filiale der Big C im Einkaufszentrum Future Park Rangsit ertappt wurde. Bei ihnen wurde ein Honda Jazz beschlagnahmt, den sie anscheinend verwendet hatten, um die Leiche ihrer Tochter am 21. Mai 2023 zum Haus von Sunan in Kamphaeng Phet zu transportieren.

Oberst Anan Vorasart, der Polizeichef von Bang Khen, erklärte am Mittwoch, dass die Verdächtigen auf dem Polizeirevier von Bang Khen festgenommen wurden, nachdem sie aus Kamphaeng Phet zurückgekehrt waren, wo sie die Leiche ihrer Tochter im Küchenbereich des Hauses ihrer Frau vergraben hatten.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um die Motive hinter dieser schrecklichen Tat aufzudecken, so Polizeioberst Anan.

Eine anonyme Polizeiquelle enthüllte, dass Songsak insgesamt zehn Kinder von vier verschiedenen Ehefrauen hatte. Das älteste Kind war bereits 22 Jahre alt. Er hatte jeweils ein Kind mit seiner ersten und zweiten Frau, fünf Kinder mit seiner dritten Frau und drei Kinder mit seiner jetzigen vierten Frau.

Der Verdächtige hat angeblich zugegeben, vier Kinder einer seiner früheren Ehefrauen getötet zu haben. Die grausamen Verbrechen sollen sich in den Jahren 2013, 2014, 2016 und 2018 ereignet haben. Berichten zufolge wurde auch seine dritte Ehefrau in die Morde an ihren vier Jungen verwickelt. Zwei der Leichen wurden 2013 und 2014 in der Bang Sue Gegend abgelegt, die anderen beiden in Sai Mai, so die Polizeiquelle.