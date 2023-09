Paar aus Österreich bei Hochwasser in Griechenland umgekommen

Von: Redaktion (dpa) | 17.09.23

WIEN: Zwei seit den Überschwemmungen in Griechenland vermisste Österreicher sind definitiv ums Leben gekommen. DNA-Analysen haben gezeigt, dass es sich bei zwei gefundenen Leichen um die Vermissten handet, wie das Außenministerium in Wien am Samstagabend mitteilte. Es sprach den Angehörigen das Beileid aus und machte zum Schutz ihrer Privatsphäre keine näheren Angaben. Nach griechischen und österreichischen Medienberichten handelte es sich um ein frisch verheiratetes Paar aus Graz. Die beiden sollen rund 250 Kilometer südlich von Thessaloniki in einem überschwemmten Bungalow ums Leben gekommen sein.

Sturmtief «Daniel» hatte Anfang September in Griechenland verheerende Überschwemmungen verursacht. Es ist das gleiche Unwetter, das am vergangenen Sonntag mit neuer Kraft auf die Küste Libyens traf, wo Tausende Menschen umkamen oder vermisst werden.