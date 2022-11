PHUKET: Ein Deutscher und eine Thailänderin wurden in einem Haus in Patong mit einer Schusswaffe, Munition, Waffenteilen, Schießpulver und Rauschgift festgenommen.

Der Polizeichef von Patong, Oberst Sujin Nilbodee, teilte der Presse mit, dass die 44-jährige Thailänderin aus Ubon Ratchathani und der 39-jährige Deutsche am Freitag (11. November 2022) in einem Haus in der Soi Khwan Yang in Patong verhaftet wurden.

Bei ihnen wurden eine Handfeuerwaffe, 16 Kugeln, Waffenteile, 12,3 Gramm Schießpulver und 0,80 Gramm Crystal Methamphetamin sichergestellt. Sie wurden auf die Polizeistation von Patong gebracht.

Oberst Sujin sagte der Presse, dass die Verhaftung erfolgte, nachdem die Polizei benachrichtigt wurde, dass der deutsche Mann ein Bild einer Waffe über eine LINE-Anwendung verschickt hatte und jemanden bedroht haben soll. Die nicht identifizierte Person meldete die Drohung dann der Polizei.

Der Deutsche gab gegenüber der Polizei an, dass er seit zehn Jahren mit seiner „Frau“ zusammenlebt, aber keine legale Ehe eingegangen ist. Die Waffe habe er vor etwa vier Jahren von einem thailändischen Freund für 20.000 Baht gekauft, der inzwischen verstorben sei. Er kaufte Drogen von jemandem, den er angeblich nicht kannte und nicht wusste, wie er ihn kontaktieren sollte, was den Verdacht der Polizei auf sich zog.

Das Paar wurde wegen illegalen Besitzes einer Schusswaffe und Munition sowie wegen illegalen Besitzes einer Droge der Kategorie 1 angeklagt.

Der Deutsche wird zusätzlich wegen Überschreitung der Aufenthaltsdauer angeklagt, wobei die Polizei der Presse nicht mitteilte, wie lange er die Aufenthaltsdauer überschritten hatte.