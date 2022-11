PATTAYA: Ein Deutscher lieferte sich am Montag (7. November 2022) in Pattaya eine hitzige Auseinandersetzung mit der Polizei. Berichten lokaler Medien folgend wollte er seine Festnahme wegen Overstays umgehen und verbarrikadierte sich in seinem Haus.

Die Polizei von Banglamung, Beamte der Einwanderungsbehörde, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Rettungskräfte trafen am späten Nachmittag am Haus des Deutschen in der Soi Panya Nimit in Nongprue ein. Ein Deutscher, 47*, wurde in einem wütenden und unberechenbaren mentalen Zustand vorgefunden, so die Polizei von Banglamung. Telefonisch soll er seine 35-jährige deutsche Frau um Hilfe gerufen haben, während er sich ein Messer an den Hals hielt und den Beamten den Zutritt zum Haus verweigerte.

Nachdem er seine Frau angerufen hatte, zündete er eine Batterie und einen 15 Kilogramm schweren Gastank an und drohte, das gesamte Haus niederzubrennen. Die Rettungskräfte konnten das Feuer jedoch mit Wasser löschen. Dennnoch gelang es den Beamten nicht, sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen, da sich dort drei Hunde aufhielten, darunter zwei Rottweiler, die den deutschen Mann beschützten, seine Befehle befolgten und sich allen anderen Parteien gegenüber aggressiv verhielten.

Die Auseinandersetzung dauerte eine Stunde lang an, da der Mann weiterhin Gegenstände im Haus zerstörte und die Beamten vom Haus aus verbal bedrohte. Er kletterte dann auf das Dach seines Hauses und saß dort eine Weile, bevor er wieder ins Haus ging. Berichten zufolge versuchte er, Hochspannungsleitungen in der Nähe des Hauses herunterzureißen und warf mit Flaschen nach den Polizeibeamten.

Seine deutsche Ehefrau traf nach unbestimmter Zeit am Tatort ein und erklärte sich Berichten zufolge bereit zur Kooperation mit der Polizei. Während sie ihren Mann ablenkte und beruhigte, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zutritt ins Haus und nahmen den Deutschen fest, ohne dass er oder jemand anders verletzt wurden. Er verhielt sich während des gesamten Einsatzes aggressiv sowie unkooperativ und beantwortete der Polizei oder Reportern keine Fragen.

Der Polizeichef von Banglamung, Oberst Nawin Sinturat, teilte der Presse mit, dass sie von Nachbarn des Verdächtigen darüber informiert wurden, dass das deutsche Paar, das in diesem Haus lebte, bereits zuvor Ärger verursacht hatte. Ihre Hunde hätten angeblich Kinder und Motorräder verfolgt. Als die Beamten der Einwanderungsbehörde während ihrer Ermittlungen feststellten, dass sich das Paar ohne gültige Visa in Thailand aufhielt, wollten sie eine routinemäßige Festnahme durchführen, jedoch eskalierte die Situation.

Dem Deutschen drohen neben der mutmaßlichen Überschreitung der Aufenthaltsdauer mehrere mögliche Anklagen. Er wird sich vor einem thailändischen Gericht verantworten müssen und dann wahrscheinlich abgeschoben und auf die „Black List“ gesetzt werden, informierte Oberst Nawin.

(*der Name des Mannes liegt der Redaktion vor)