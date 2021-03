Von: Björn Jahner | 21.03.21



PATTAYA: Mitglieder des OTOP-Netzwerkes der Provinz Chonburi („One Tambon One Product“) präsentierten Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem kürzlich auf einer Sitzung im Rathaus ihre Ideen, um neue Absatzwege für regionale OTOP-Produkte zu finden mit dem Ziel, den Menschen in den lokalen Communities Einnahmen in der Covid-19-Krise zu bescheren.

Geplant sind Verkaufsaktionen und OTOP-Festivals am Pattaya Beach, um Strandbesuchern die regionalen Spezialitäten und lokalgefertigten Produkte der Provinz vorzustellen. Pattayas Bürgermeister begrüßte den Plan und kündigte ein weiteres Treffen an, auf dem alle Details und erforderlichen Covid-19-Sicherheitsbestimmungen für die Durchführung der OTOP-Aktionen am Strand besprochen werden.