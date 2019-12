Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.19

BANGKOK: Die von der Regierung geförderte Messe OTOP City findet ab dem kommenden Sonntag in den Ausstellungshallen Muang Thong Thani statt.



3.500 Hersteller und Unternehmen präsentieren vom 15. bis 23. Dezember ihre Produkte in den Challenger Hallen 1 bis 3. Es werden mindestens 500.000 Besucher erwartet, die Waren im Wert von 1,4 Milliarden Baht kaufen. Die Regierung will den Umsatz von One Tambon One Product (Otop) im kommenden Jahr auf 300 Milliarden Baht steigern, das wären gegenüber 2019 über 70 Milliarden Baht mehr. OTOP-Produkte gibt es seit dem Jahr 2003.

Wenn mehr Produkte verkauft werden, werden Arbeitsplätze und Einkommen für die Bevölkerung geschaffen, wodurch die Disparität verringert und die Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung im nationalen 20-Jahres-Strategieplan erreicht werden, berichtet die „Nation“. Das Innenministerium wurde beauftragt, die Entwicklung und den Handel von OTOP-Produkten durch das Department of Community Development zu fördern sowie die Zahl der OTOP-Ausstellungen in verschiedenen Teilen des Landes zu erhöhen.