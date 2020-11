OTOP-Markt der Tai-Lue-Community

Von: Björn Jahner | 24.11.20

CHIANG RAI: Für die diesjährige Wintersaison haben mehrere Webereien im Bezirk Chiang Khong in der Provinz Chiang Rai im hohen Norden des Landes einen lokalen Markt eröffnet, auf dem Besucher handgewebte traditionelle Textilien kaufen können, für die der Bezirk berühmt ist.

Darüber hinaus werden auf dem Markt in Hat Bai-Hat Sai Thong auch eine große Auswahl an OTOP-Produkten („One Tambon One Product“), landwirtschaftliche Erzeugnisse und lokale Spezialitäten angeboten. Der Markt zielt darauf ab, den gemeindebasierten Tourismus in der Region zu fördern, die kulturellen Wurzeln der Tai-Lue-Community zu stärken sowie den Grenzhandel zwischen Thailand und Laos auszubauen. Hat Bai und Hat Sai Thong sind eingebettet in malerischer Natur und einer reizvollen Bergkulisse. Im Jahr 2018 wurden die beiden Dörfer mit dem OTOP-Preis für gemeindebasierten Tourismus in der Provinz Chiang Rai ausgezeichnet.